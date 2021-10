Meie avaldatud lugu keskendus põhiliselt näitlikustamisele, et sisuliselt võimatu on kontrollida signaale, mille kohaselt on hääletatud hooldekodudes hoolealuste ID-kaartidega justkui massiliselt enda või endaga seotud kandidaadi poolt. Valimisteenistuselegi on laekunud signaale, mille kohaselt on mõnes hooldekodus kuritarvitatud hoolealuste ID-kaarte. Vastus on, et konkreetsele kandidaadile antud e-häälte päritolu kontrollida ei ole võimalik, sest enne e-häälte lugemist tehakse need anonüümseks. Artiklis oli toodud esile, et jutt pole mitte kogu e-hääletuse kohta käivast infost, vaid just osast, mis seostab konkreetse kandidaadi poolt antud hääled arvutiga, kust on e-hääletatud. Ehk siis enne e-häälte lugemist hävib info, et näiteks ühest hooldekodu arvutist on hääletatud hoolealuste ID-kaartidega peaaegu ainult hooldekodu juhataja või tema lähisugulase poolt.