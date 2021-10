Jalgrattatee, linnapark, autosild ja pärnaallee panid valimistel paika omavalitsusjuhte Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus ja mujal. See näitab, et inimesed lähtusid otsustamisel just kohalikest teemadest, kirjutab Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.