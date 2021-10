Tõhususdoosidega ei saa venitada

Arstidega tuleb olla solidaarne

Haiglakohtade hulk pole lõputu

Ühiskonna ägestunud meeleolusid tuleks vaka all hoida.

Eesti Arstide Liidu esindaja Andres Kork oli eile vaktsiinivastaste suhtes ülikriitiline. Kui nad keelduvad täitmast riigi korraldusi, siis miks peaksid arstid neid ravima, kui nad Covid-positiivsetena haiglatesse satuvad, küsis ta riigikogu sotsiaalkomisjonis.

Bulgaaria ja Läti, kus vaktsineerimisega on lood veel kehvemad kui meil, on märku andnud, et nende suutlikkus raskeid haigeid ravida on ammendunud. Neil on loota vaid teiste Euroopa riikide abile. Eesti läheneb päev-päevalt samale piirile.

Meie haiglate koroonapalatid pole kummist ja arstid on kõigest inimesed. Sellepärast on üleöö tekkinud kodanikualgatused, et toetada arste ja õdesid. Haiglasse saadetud pitsad väljendavad moraalset tuge ja ühiskonna enamiku toetust.

Toimetuse kirjakastigi tuleb sel teemal arvamusi rohkem, kui neid lehte mahub. Eakas professor meenutab, et tänapäeva pikk eluiga saavutati tänu mitmesugustele kaitsepookimistele. Noorema põlve muusik usub, et teadlikult vaktsineerimisest loobuja peaks võtma vastutuse ja loobuma ka arstiabist koroona põdemisel.

Eelmise nädala meeleavaldus kruttis temperatuuri kõrgeks. Riike ja ühiskondi, kus vaktsineerimine ja koroonahaldus on järje peal, iseloomustab see, et poliitiline opositsioon on vastutustundlik ja toetab teaduspõhist lähenemist.

Mida siis ikkagi teha väidetega, et vaktsiinid ei toimi ja inimestega manipuleeritakse? Eriti küüniline on see, kui neid meeleolusid kütavad poliitilise kasu nimel üles inimesed, kes ise on teadaolevalt vaktsineeritud, nagu EKRE juhid. Nad on nõus riskima võõraste eludega, kuid mitte enda omaga.

Jääb üle meenutada, et vaktsineerimisele on oma eeskuju ja sõnaga inimesi üles kutsunud usumaailma suurimad autoriteedid paavst Franciscus ja dalai-laama. Paavsti sõnul on vaktsiini saamine armastuse tegu.

Õiguskantsler Ülle Madise leidis riigikogu komisjonis, et praeguse haiglakoormuse juures tuleb aeglustada vaktsineerimata inimeste haigestumist ja haiglasse jõudmist. Seega on vaktsineerimata inimestele mõeldud piirangud nende endi kaitseks.

Vahel öeldakse, et vaktsineerimist seostatakse valitsuse sunniga ja vaktsineerimata jätmine on protest. Küllap on sel mingi tõepõhi all ja seda hoolikamalt tuleb otsustajail iga oma sammu kalkuleerida.

Eelmisel nädalal kutsusime juhtkirjas üles vaktsineerimiskahjustuste fondi loomisele, et võita Soome eeskujul usaldust. Ehkki vaktsiinirisk on haigestumisriskist palju väiksem, pole see olematu. Eile teatas peaminister Kaja Kallas riigikogus, et mõte on õige, aga praegu suurendaks see vaktsiiniskepsist veel enam. See väide ei olnud veenev.

Arusaamatu on tõhustusdoosidega venitamine, kui vaktsiine jätkub ja paljud inimesed on valmis lisasüsti saama, et vähendada isiklikku riski. Samuti pole mõistetav, kui piirangud ei arvesta haiguse läbipõdemist ja antikehade taset.