Anett Kontaveit on hakanud soovima võitma.

See, et Anett Kontaveit kuulub, või vähemalt võiks kuuluda, naiste tennise eliiti, sai siinsetele spordisõpradele selgeks juba hulk aega tagasi. Täpsemalt 2016. aastal, mil ta esimest korda esisajasse murdis. Kui aasta hiljem tulid ka esimesed WTA turniiri finaalikohad ning esimene triumf, uskusid paljud, et Kontaveidi piiriks ongi taevas. Ent päris lendu ta siiski ei tõusnud.