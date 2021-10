Edasi väidab Lagašina, et «ligi pooled Tallinna linnavolikokku pääsenud Keskerakonna liikmetest on vene kodukeelega poliitikud». Ei saagi nüüd aru, kas peame selle üle uhked olema või silmast pisara laskma. Jääb arusaamatuks, milleks selline «faktitäpsus» vajalik on (kellele see hea on), sest nagunii toimub volikogu töö eesti keeles. Kas nüüd kõik venekeelsed suudavad selles töös tasemel kaasa rääkida, on muidugi iseküsimus, eriti kui meenutada aastatetagust «ei kommentaari»-juhtumit. Isiklikult siiski loodan, et volikokku ei ole sattunud ühtegi umbkeelset.