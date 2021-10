Lõpuks saime teada, miks meie koroonakriis mitte kuidagi ei vaibu ja Eesti on maailmas selle osas esirinnas. Nagu Kaja Kallas avalikult sedastas: meditsiinitöötajad on väsinud ja nad ei taha ravida koroonahaigeid. Vot nii. Muidugi võib aru saada koroonakorüfee Arkadi Popovist (kes lendas tähena poliittaevasse), et meedikud on ülekoormatud ja vajavad värsket täiendust. Kallase väljendi puhul võib aga olla tegemist oskamatu sõnaseadmisega, kuid märgiline on, et säärane sõnaseadmatus on saatnud teda kogu valitsemise aja.