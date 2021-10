Cyber Battle of Estonia on küber-häkkimisvõistlus kõigile 15-21 aastastele noortele, kes on huvitatud küberturvalisusest. Foto Cyber Battle of Tartu 2020 ürituselt Delta majas. FOTO: Margus Ansu

Lugesin hiljuti, et üks 64-aastane naine Tallinnast maksis investeerimispetturitele 23 000 eurot. Ehkki see on juba sama tavaline uudis nagu teade järjekordsest liiklusõnnetusest, tundsin esimest korda ängi. Et kuidas see ikkagi on võimalik, et sajad Eesti inimesed on lasknud end telefoni teel ära tinistada libapanga töötajatel, laadinud nende juhtnööride järgi oma arvutisse mingi programmi ja andnud neile vabatahtlikult ligipääsu oma pangakontole.