Arstide liit pöördus meie kõigi poole palvega, et inimesed aitaksid oma valikutega vähendada koroonakriisist tingitud haiglakoormust.

Oma pöördumises kinnitasid nad, et vaktsineerimine on ainus viis viiruse ohjeldamiseks selliselt, et haiglatel oleks võimalik pakkuda igakülgset raviteenust.