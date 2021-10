Need, kes Eesti seaduste ja virtuaalvääringute suhteromaani alguse peatükke täpsemalt lugenud on, ehk veel mäletavad 2016. aasta 11. aprillil riigikohtu lahendatud Otto de Voogdi kaasust (riigikohtu lahend 3-3-1-75-15), mille alusel riigikohus andis sisu endises rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RahaPTS) olnud «alternatiivse maksevahendi» mõistele, lugedes selle alla ka virtuaalvääringu. Kuigi see lahend nägi ilmavalgust ning märkis kõnealuse vaidlustaja kaotust, lõppes vaidlusaluse sätte kehtivus vähem kui paar kuud pärast lahendi jõustumist, kirjutab jurist Anne Veerpalu.