Mõni aasta tagasi tehti Moskvas ja Peterburis puhastus n-ö illegaalsetest migrantidest. Võeti kinni hulgaliselt Kesk-Aasia päritolu võõrtöölisi ja saadeti nad kodumaale tagasi. Tagajärjed andsid tunda juba mõne päeva pärast – tänavad olid koristamata, prügikastid hoovides ajasid üle ja suurte korrusmajade trepikojad muutusid kiiresti räpaseks. Nüüd on Venemaal tõusnud sama probleem mõnevõrra teise nurga alt – nimelt on puudus odavast tööjõust, mida peamiselt pakkusid Usbekistan, Kõrgõzstan ja Tadžikistan.

Väga erineval põhjusel on võõrtööjõu hulk Venemaal viimase aastaga drastiliselt vähenenud. Venemaa on riik, kus nii protsentuaalselt rahvaarvu kui ka absoluutnumbrites on migrantide osa elanikkonnast olnud maailma esirinnas. Nimelt elas idanaabri juures alaliselt kuni viis miljonit migranti, nendest kolm neljandikku andsid endise Nõukogude Liidu Kesk-Aasia vabariigid.