Covid-19 pandeemiast ülesaamiseks on vaja vaktsineerida kogu maailm.

Euroopa on juba kriisi algusest peale oma vastutust kogu maailma ees väga tõsiselt võtnud. Võitluses pandeemiaga ei ole me Euroopa Liitu (EL) kunagi teistest kõrgemale seadnud. Oleme vaktsiinisolidaarsust alati oluliseks pidanud ning püstitanud kindla eesmärgi vaktsineerida 2022. aasta septembri lõpuks 70 protsenti kogu maailma elanikest.

Praegu tuleb tõdeda, et paljudel madala ja keskmise sissetulekuga riikidel on selleni veel pikk tee. Näiteks meie naabermandril Aafrikas on vaktsineeritud vaid neli protsenti elanikkonnast.