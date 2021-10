FOTO: Erakogu

Valitsus on kehtestanud piirangud, mis löövad valusamalt mittevaktsineerituid, kellest nii mõnedki on nüüd valiku ees, kas vaktsineerida või jätta oma töö. Kas need piirangud aitavad või hoopis lõhestavad ühiskonda? Miks on Eestis ikkagi nii palju mittevaktsineerituid, küsib Tartu Ülikooli molekulaarmeditsiini professor Ana Rebane.



Tšättisin eile neli tundi hõimlasega, kes on põdenud läbi koroona, kes ei ole ise vaktsineeritud ja kelle pere liikmed ei soovi ennast vaktsineerida. Tahtsin aru saada, miks nad seda teevad kui vaktsineerimine on olnud nii kättesaadav. Tahtsin teada, kus ja millal kadus tema usaldus arstide ja teadlaste vastu, kes on rääkinud vaktsineerimise vajalikkusest. Üleeile käisin rääkimas ka Luunja koolis lastevanematele ja õpetajatele. Sain mitmeid väga häid ja mõtlemapanevaid küsimusi.