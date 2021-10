Nagu Eesti Vabariigi president ja Eesti-Soome-Ungari Liidu esimees Konstantin Päts on oma 18. märtsi 1931. aasta kirjas Türgi Vabariigi asutajale ja esimesele presidendile Mustafa Kemal Atatürkile maininud, on türklased ja eestlased sugulasrahvad ning Türgi Suursaatkonnal Tallinnas on olnud juba aastakümneid au anda meie rahvuste vahelistesse kahepoolsetesse suhetesse oma igakülgne panus.

Ühtlasi tunneme uhkust selle üle, et Türgi on üks nendest riikidest, kes ei ole kunagi tunnustanud Eesti okupeerimist ja annekteerimist NSV Liidu poolt. See ajalooline taust on kindlaks aluspõhjaks meie sõpruse ja koostöö edasisel tõhustamisel.