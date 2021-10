Et koroonaolukord pole kiita, on arusaadav, et valitsus uurib erinevaid võimalusi, kuidas nakatumislainet alla suruda. Vaatan seda olukorda oma prillidega - vaimuliku ja norralasena, kirjutab Saku Toomase koguduse õpetaja Magne Mölster.

Kui lapsed põevad läbi koroona, teevad nad seda enamasti väga kergelt, ja selle läbipõdemisest võib isegi olla kasu, kui hiljem tuleb mingi tõsisesem pandeemia maailma. Nii juhtus näiteks Hispaania haiguse puhul: Norras suri selle haiguse tõttu kõige rohkem saami rahvast. Miks? Põhiteooria on see, et nemad polnud eriti läbi põdenud varasemaid pandeemiaid. Imuunsüsteem polnud ette valmistatud. Pigem laskem lastel põdeda kergelt koroona läbi, kui mõni aasta hiljem saada mingi tõsisem haiguse endale. Seda enam, kui uuringud koroonavaktsiinide pikaajaliste kõrvalmõjude kohta on veel tegemata.