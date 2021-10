Eesti on juba suvest 1992 alates olnud turumajanduslik riik, kus elanikud ise peavad olema valmis eluga toime tulema ka siis, kui ootamatult erakorralised olud tekivad, kirjutab arhitekt Harri Kivilo.

Energia ostmine rahvusvaheliselt turult ning Covid-19 taudi tekitatud majanduslik olukord võib peagi raskendada vaesuse riskipiiril olevate elanike elu. Justkui võttes eeskuju okupatsiooniaja elukorraldusest, on juba asutud arutama, kuidas või milliseid menetlusi peaks riik rakendama, et «energiavaesus» ei pääseks halvama mitte ainult toimetulekuabi vajavate, vaid ka praegu veel hakkama saavate kodanike elu. Ent ometi on Eesti juba suvest 1992 alates olnud turumajanduslik riik, kus elanikud ise peavad olema valmis eluga toime tulema ka siis, kui ootamatult erakorralised olud tekivad.