Alustuseks – mul ei ole midagi kikilipsu vastu. Nagu laulab Ivo Linna: «Kikilips teeb lahti uksed, murrab lahti südamed.» Nii saime me omal ajal endale presidendi. Muidugi mitte pelgalt kikilipsu pärast, aga vaieldamatult on see Toomas Hendrik Ilvese üks kaubamärkidest, mis minu jaoks sümboliseerib julgust (erineda), tarkust (teha valikuid) ning loovust (on ju tema garderoobis hulgaliselt erinevaid kikilipse, mida ta oskab alati elegantselt poolviltu välja kanda).