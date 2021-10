Ma ei õigusta vaktsiinivastaseid, sest olen ka ise kaitsepoogitud. Juhin lihtsalt tähelepanu, et kui inimest ultimaatumitega millekski sundida, siis see ainult süvendab vastuseisu. Eriti olukorras, kus riik ei paku garantiid juhuks, kui midagi peaks vaktsineerimisel nihu minema. Poliitikud, teie peaksid seda ju hästi mõistma – vastandumine on teil arsenalis peamine relv!

Keegi ei vaidle, et olukord on hull. Haiglavõrgustik ummistub ja katkeb plaaniline ravi. Valitsus leiab, et nüüd tuleb vaktsiinivastaseid võimalikult piinarikkalt survestada, et nende elu ilma kaitsesüstita muutuks väljakannatamatult võimatuks.