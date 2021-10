Ingmar Ott. FOTO: Margus Ansu

Kui juba haiges järves on teada haigustekitaja, siis on esimene asi see likvideerida, s.t sellisesse järve ei tohi valguda heitvesi, kirjutab hüdrobioloogia ja kalanduse emeriitprofessor Ingmar Ott.



Määrused ja seadusandlus elavad oma elu ega arvesta väikejärvede tegeliku talitluse iseärasustega. Sellisel juhul ei tule veekogude kaitsest head, isegi mitte kesist tulemust.

Püüan antud juhtumis esindada järve. Peamine on arvestada veekogu üldiste keskkonnatingimustega ja talitlust määravate olulisemate teguritega. Need on esitatud Priit Pulleritsu 2. oktoobril Postimehes ilmunud artiklis «Endine tippsportlane murdis looduse kaitsel tippametnike müüri». Üldine järeldus: tegemist on juba looduslikult väga tundliku järvega. Kui järvel on ökosüsteemiteenused, mille väärtused sõltuvad ka inimtegevusest, ja ta pakub neid palju, siis peaks olema eriti hoolas seisundi jälgimisega.