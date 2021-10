Olgu kohe alustuseks öeldud, et inimkond, sealhulgas ka Euroopa Liit (EL) ja Eesti, peavad vähendama oma jalajälge keskkonnale, mis meist jääb tulevastele põlvedele. Siin ei ole üldiselt suuri erimeelsusi, küsimus on, kuidas ja mis tempos edasi liikuda. Ka president ise ütleb intervjuus tasakaalukalt: «On vaja selgeks teha, milliseid samme astuda. Küsimus on, et kui pika tee me ette võtame ja kui kärsitud oleme. Küsimus on tähtaegades ja selles, kui realistlikud on eesmärgid.» Samuti pole heite vähendamise vastu olnud ei eelmine ega praegune valitsus – vastupidi, oleme juba astunud samme, et süsiniku jalajälge vähendada, ja kavatseme teha seda ka edaspidi. Näiteks juba eelmisel aastal oli pool Eestis toodetud elektrist roheenergia, mis on nii ELi kui üldiselt maailma kontekstis väga kõrge näitaja. Ja isiklikult mind on tagurlik süüdistada rohevastasuses, 2017. aastal kutsusin linnavalitsusse roheliste esindajad.