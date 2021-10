Toidutööstuses on hetkel meeletu surve hindadele, sest kõikide sisendite hinnad on juba tõusnud või tõusmas. Kuidas lahendada olukord nii, et ka hinnatundlikel tarbijatel oleks võimalik jätkuvalt soetada kvaliteetseid tooteid? kirjutab Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.

Me kõik näeme, mis on toimunud näiteks elektri ja gaasiga, samuti tööjõukuludega. Oleme arvutanud, et kõik see suurendab meie tööstuses lõpptoodangu hindu nelja protsendi võrra. Pöörame küll erilist tähelepanu toodangu kvaliteedile ja seal kunagi kompromisse ei tee, aga hinnatõusu mõju turul tervikuna on äärmiselt muret tekitav.