Vastuolu number 1. Inimestel, kellel on viirusevastased antikehad, ei ole oluline teada, kuidas immuunkehade teke toimus, vaid kui hea kvaliteediga ja kui palju neid koroonatõendit omaval inimesel veres on. Praegu, rekordnakatumisega laupkokkupõrkesse kihutades, on esmatähtis info see, et vaktsineerimine on immuunkaitse saavutamiseks ohutum tee kui läbipõdemine ning raskekujulise taasnakatumise vältimiseks on vaja kriitilist hulka antikehi.