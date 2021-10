Arvestades aga seda, mis oli Stoltenbergi põhisõnum, on selge, et intervjuu ja esinduse sulgemine Moskvas on omavahel seotud. Mitte võibolla teadlikult, sest tõenäoliselt langes intervjuu avaldamine (see oli tehtud juba 14. oktoobril) lihtsalt samale ajale Venemaa otsusega sulgeda NATO esindus Moskvas.

Mida siis Stoltenberg ütles? Seda, et NATO peab olema valmis tegelema järjest enam Hiinaga. Muidugi tundub see ütlus NATO ajalugu ja nime arvestades (Põhja-Atlandi allianss) veidi küsimusi tekitav, aga Stoltenbergil olid omad argumendid. Esmalt see, et Hiina väljakutse on globaalne ja sellega toimetulemiseks on vaja tõhustada transatlantilist ühtsust. Teiseks – ja see on seotud esimesega – on tõik, et Hiina ei seisa enam ühe koha peal paigal.