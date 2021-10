Juunis 2021 korraldas Venemaa sotsioloogiateenistus Levada venelaste seas järjekordse emigrantlike meeleolude teemalise uuringu. Selgus, et 22 protsenti vastanutest sooviks Venemaalt lahkuda, et asuda alaliselt elama välismaale. Seejuures oli emigreeruda soovijate osakaal 18–24-aastaste noorte hulgas 48 protsenti ja 25–39-aastaste seas 33 protsenti. Tuleb märkida, et viimase kolme aasta jooksul ei ole emigrantlikud meeleolud Venemaal muutunud. Inimesed hindavad küllaltki adekvaatselt oma võimalusi välismaal tööd ja taskukohast eluaset leida ning saavad aru, et see on väga raske. Sellest hoolimata kasvab Venemaalt pärit migrantide vool igal aastal.