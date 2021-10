Vene kirjanik ja publitsist Dmitri Bõkov leiab oma Sobesednikus ilmunud arvamuses , et õige mõte oleks tuua Venemaale kõik kukutatud diktaatorid alates Donald Trumpist ja need, kes peavad Putinit ainsaks võimekaks konservatiiviks, ja asemele saata kõik need, kelle andeid Läänes osatakse hinnata.

Tõsi – selleks õndsaks teoks (aga iga vabastamine on olemuselt õnnis) tuleb tõestada Medvedchuki Venemaa kodakondsus. Minu meelest on tegu pelgalt formaalusega, sest nagu on öeldud Matteuse evangeeliumis: seal, kus on teie varandus, seal asub ka teie süda, aga Viktor Medvechuki varandus asub Venemaal ja selleks on tema paleus Vladimir Putin. Sestap võib Medvechuki julgesti suvalise vangistatud ukrainlase vastu vahetada ja pealekauba kaasa saada veel mõni venemaalane-võõragent. Mida neil Ukrainas teha?