Sel nädalal arutles Euroopa Parlamendi täiskogu tuliselt Euroopa Komisjoni välja töötatud strateegiat «Talust taldrikule», mis on üks olulisimaid rohepöörde alamstrateegiaid. Parlament oli koostanud raporti, mis keskendus nimetatud strateegia mõjudele nii põllumajandusele, toiduohutusele, keskkonnale kui ka mitmele muule valdkonnale, mida see puudutab.

Seda strateegiat, mis kannab inglise keeles nime Farm to Fork, mida eesti keelde on võimalik panna mitut moodi, ümbritseb üpris negatiivne aura ja seda juba hetkest, mil sellega välja tuldi. Euroopa Komisjon tutvustas seda eelmise aasta kevadel ning märkimisväärseks tuleb pidada tõika, et selle tähtsa algatuse avamise juures ei olnud komisjoni põllumajanduse eest vastutavat volinikku. Kohal oli tervise ja toiduohutuse volinik. Ühesõnaga, protsess on algusest peale enam kaldu taldriku kui talu poole.