Kui üritada viimaseid KOVi valimiste tulemusi lühidalt kokku võtta, siis võib öelda: vanad erakonnad säilitasid oma positsioone võrdlemisi hästi, kuid üllatused tulid just protestiparteide poolelt. Kes on siis need protestiparteid? Need on EKRE ja Eesti 200, kirjutab politoloog Tõnis Saarts.