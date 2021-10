Selle aasta kohaliku omavalitsuse valimised on Narvale lõppenud revolutsiooniliselt. Räägitakse isegi, et linna madalpunkt on möödas ning areng taas tõusuteel. Demokraatia võidukäik on linna raputanud ja selle tulemusi või tagajärgi näeme järgneva nelja aasta jooksul, kirjutab kolumnist Martin Tikk.