16. septembril teatas ERR, et Meelis Süld pühitseti Londonis kirikuõpetajaks. Eestis temast vaimulikku ei saanud, sest Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) ei ordineeri homoseksuaale. 13. oktoobril ilmus Postimehes uudis: «Osa Eesti vaimulikkonnast pöördus geikristlasest preestri Meelis Sülla vastu». Avaldusele allakirjutanud EELK vaimulike ja ilmikute seas oli nimesid, kes muidu on selle temaatika juures pigem neutraalsele positsioonile jäänud. Kummaline on tõik, et ajakirjandus pole kajastanud uudist positsioonilt, et enamik EELK vaimulikkonnast avaldusele siiski alla ei kirjutanud.