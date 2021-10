Käes on teine koroonasügis. Kui veel aasta tagasi võis loota, et märkimisväärsel hulgal elanikest võib õnnestuda viirusega kokkupuudet vältida, siis SARS-CoV-2 delta tüve ajastul tundub see olevat peaaegu võimatu. Eelmise sügisega võrreldes vähemalt 50 korda kõrgem nakatamisvõimelise viiruse doos, mis keskmiselt nakatunud inimestes tekib, ning nakatunute kõrge arv Eestis on selle lootuse purustanud. Seega vaadakem reaalsusele näkku, suure tõenäosusega varem või hiljem pea iga inimene puutub selle viirusega vahetult kokku. Edasine sõltub juba viirusdoosist ja inimese immuunsüsteemi ettevalmistatusest, eriti vaktsineeritusest ja läbipõdemisest (ja võib-olla pisut ka õnnest). Ehk teisisõnu öeldes – ilmselt juhtub see, et lähimate kuude jooksul saavad pea kõik inimesed immunoloogilise kaitse viiruse vastu, kas siis vaktsineerimise või läbipõdemise teel (või siis mõlemat, ükskõik kummas järjekorras).