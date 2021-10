Kohalikud valimised kinnitasid seda, mida ennustasid küsitlused: Keskerakond jäi ilma Narva juhtimisest ja kaotas pealinnas absoluutse enamuse. Siiski on midagi, mis võib neile mõru pilli magusamaks teha.

Esiteks Keskerakond võitis valimised: nende poolt andis hääle 24,4 protsenti valijatest, mis on rohkem, kui said kõik valimisliidud kokku, mis üleriigilises pingereas on teisel kohal. Ja palju rohkem, kui sai Reformierakond, kes saavutas kolmanda koha.