Kohalike omavalitsuste valimistel läks paljudel parteidel hästi, kuid ei saa öelda, et kellelgi oleks läinud väga hästi. Reformierakond suutis napilt murda Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas, kuid kogu riigis jäädi just Keskerakonnale alla. EKRE, Isamaa ja Eesti 200 tegid samuti üksikuid tugevaid tulemusi. Ilmselt on sotsid ainsad, kes ei saa kuidagi valimistulemustega rahul olla, makstes lõivu valmisliitudega koostöö eest. Kohalikud valimised peegeldavadki paljuski kohalikke teemasid, mida tõestab ka valimisliitude edu väga paljudes valimisringkondades.

Teisalt näitavad pühapäevased tulemused järgneva pooleteise aasta Eesti poliitilise maastiku jõujooni enne järgmisi riigikogu valimisi. Valitsusparteide pigem äraootav suhtumine pandeemiaga võitlemisel on võimaldanud opositsiooniparteidel oma positsioone tugevdada. Pandeemia senist kulgu vaadates on vähetõenäoline, et parlamendivalimisteks oleks viirus nii globaalselt kui ka Eestis kindlalt kontrolli alla saadud ning samuti ei saa eeldada, et vaktsineerituse tase väga palju muutuks. See annab opositsioonile suurepärase teema, millega valitsust pidevalt rünnata.