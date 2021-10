Leidub neid, kes arvavad, et meie ette kerkinud üleilmsed väljakutsed koroonakriisist kliimasoojenemiseni on karistus kõrgemate, jumalike väärtuste hülgamise eest maiste hüvede nimel. Kui see peaks paika pidama, siis on see suunatud eelkõige õhtumaise või lääneliku tsivilisatsiooni pihta, mis ammutab elujõudu humanistlikest ideaalidest ja usub progressi idee universaalsusesse. Just selle, ideaali teenimine on kasvatanud üle ilma nii kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni kui ka teinud meid haavatavaks iga inimkaotuse suhtes.