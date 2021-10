Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Hävinud kauba omanik oli tegelikult hoopis haigekassa, kes ostis riigilt terviseameti kaudu ravimite ladustamise teenust. Tervisesüsteemiga vähem kursis olijale selgituseks, et haigekassa ja riik on erinevad juriidilised isikud. Sotsiaalministeerium ja terviseamet seevastu sama isiku – Eesti Vabariigi – eri asutused.

Kahjusumma vähendas erakorraliselt haigekassa raha, mis on ette nähtud inimeste ravimiseks. Sama summa eest oleks saanud peaaegu poole võrra rohkem vahetada kulunud liigeseid või tõsta hambaravihüvitisi. Need on teenused, mille eest patsiendid maksavad tihti suure osa oma taskust.