On üsna tavapärane, kui valitsus peatab valimiste eel otsused, mis ei pruugi kõigile meeldida, aga ka ebamoraalne, kui kaalul on inimeste elu ja tervis. Koroona ajal on. Ei ole ka ebatavaline, kui valimiste eel jagatakse kodanikele raha, ent pole eetiline, kui läbi on kaalumata selle otstarbekus ja üles tunnistamata võimaluste piirid.

Erakondade erimeelsused on ju samuti tava, ent seda ei sobi publikule ette mängida olukorras, kus nakatumiskõver on pööranud lakke, sajad inimesed on raskelt haiged, haiglate jõuvarud hakkavad otsa saama ja iga päev surrakse. Parteide kirjavahetus pole siin asjakohane. Ka sularahalubadused tõrksatele ja põhimõttelistele vaktsiinivastastele ei aita viirusele piiri panna. Küll aga kultiveerivad need mentaliteeti, et vastutustundetus tasub end riikliku preemia näol ära.