Kas panite tähele, millise madalaima isiklike häälte arvuga jõudis kandidaat Tallinna volikokku? Esitasin selle küsimuse paarile kolleegile, kes oletasid, et küllap veeti mõni keskerakondlane paarisaja häälega sisse. See oli vale vastus.

Milles asi? Tallinnas on kaheksa valimisringkonda ja ülelinnaline kompensatsioonimandaatide süsteem, umbes nagu riigikogu valimistel. See tagab, et viieprotsendilise künnise ületanud nimekiri saab mandaadid.