Need on kõigest mõned küsimused, mida viimasel ajal inimestega suheldes olen kuulnud ja millele olen oma teadmiste ja kogemustega ka püüdnud vastata. Need küsimused on ringelnud pikka aega. Ma ei pea ennast eksperdiks, usaldan siinkohal kolleege, aga ma mõistan tervishoiutöötajate muret ja seda, et nende jaks on otsakorral. Nende tahe ja võimekus viimasel piiril. Lootus, et sügis tuleb teisiti, paraku ei täitunud.