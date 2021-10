Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Nädalat paar hiljem sattusin lugema nimevõitlusest pealinna servas Laagri asumis, mis iselaadse asukoha tõttu on jagunenud pooleks Tallinna linna ja Saue valla vahel. 15 aastat tagasi sai asula ühe nüüdisaegseima koolimaja ja on selle üle õigusega uhke olnud. Suvel otsustas riik, et Laagri koolist saab Saue riigigümnaasium, hoolimata kohalike kogutud 831 toetusallkirjast Laagri nime säilitamiseks.