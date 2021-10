Rektorite Nõukogu on väljendanud nördimust valitsuse plaani üle suurendada Eesti kõrghariduse rahastuse mahajäämust. Nimelt plaanib valitsus kasvatada järgmisel aastal õpetajate palgafondi 7,3%, mis on tubli, aga kõrghariduse tegevustoetused tõusevad vaid 3,2%. See enam nii tubli ei ole.

Arvestades, et Eestit on tabanud kiire inflatsioon, tähendab see, et meie kõrghariduse kvaliteedi eest vastutavad inimesed on järgmisel aastal reaalväärtuses vaesemad kui tänavu.