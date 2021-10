On suur rõõm, et linnaruumi ja -transpordi küsimus – ning Tallinna kehv seis mõlemas – kerkis lõppenud valimiste üheks peateemaks. Seda olukorras, kus Eestis on kahe aastakümnega kasvanud autoga töölkäijate hulk kaks korda, ning paralleelselt sellega on jätkumas kodanike, eriti just laste rasvumine, mis ulatub nüüdsest neljandas klassis ligi neljandikuni.