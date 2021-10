Kliimamuutusi on täiesti võimalik ennustada, ütleb Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.

Kaosest õnne valemi otsimine on enamasti tühi töö. Aga mitte alati. Eriti siis, kui tegemist on tõeliselt sügava teadusega, mis Nobeli preemia vääriline.

Ilmasüsteem on läbi ja lõhki kaootiline. Ennustada ilma rohkem kui paari nädala jagu on lootusetu ettevõtmine. Lootusetum kui heinakuhjast nõela otsida. Sest nõela selles kuhjas ei olegi, ütleb matemaatika juba ligi 60 aastat. Matemaatika sõnumite täpsuses ei ole põhjust kahelda. Kuigi neid on vahel keeruline mõista ja veel raskem rakendada.