Olukord majanduses on viimasel kahel aastal olnud kummastav. On ettevõtjaid, kes loevad päevi säästude ammendumiseni ega oska kriisieelsetest tuludest unistadagi. Samal ajal käib korralik börsiralli, suurem osa ettevõtjaist ei jõua nii palju toota, kui võimalik oleks. Tööstuses on tõsine probleem materjalitarnete ja tööjõuga. Mõnel tööandjal on üle Eesti täitmata kümneid töökohti. Ilmselt on tänaseks kõik tarbijad kogenud hinnatõusu või seda, et kaupa või teenust lihtsalt ei saa. Praegust aega tuleks kasutada kõigi sisemiste ja väliste tööjõuressursside kasutuselevõtuks.