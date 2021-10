Igal kuul teevad Eesti inimesed üle 9000 avalduse oma sideteenuse pakkuja vahetamiseks. On neid, kes soovivad operaatorit vahetada, sest uus on soodsam, parema klienditeeninduse või sobivama teenusega. Ent suure osa vahetamistest algatavad operaatorid hoopis ise, lubades «teisele poolele» üle tulijaile soodsaid pakkumisi, nutitelefone või isegi tõukerattaid.

Ent siinkohal see lugu ei lõpe. Nüüd asub tegutsema kliendi olemasolev operaator, kes proovib konkurendi pakkumist üle trumbata. Et see on olnud nii juba pikki aastaid, siis võib ka sotsiaalmeedias ning kommentaariumides näha, kuidas inimesed jagavad omavahel nippe: ähvarda operaatori juurest lahkumisega ning saadki odavama paketi.