Kui riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel on asi selge – valida saab vaid parteide nimekirju ja üksikkandidaate –, siis kohalike volikogude valimised pakuvad meile võimaluse luua ka valimisliite. Neid on Eesti peale loodud 136 ja valimisliitudes kandideerib 3660 inimest. Üldprintsiibina on valimisliite rohkem väiksemates valdades. Nii näiteks Ruhnu vallas tulebki valik teha kolme valimisliidu vahel. Nende nimedki on üsna sarnased.