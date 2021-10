Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Näen oma igapäevatöös, et ka esmapilgul toredast inimesest võib ajapikku saada puuküürnik, kes ei soovi kokkulepitud arve tasumisest enam midagi kuulda. Muster kordub iga kord, väikeste erinevustega. Mida teha, et seda ei juhtuks?

Esiteks uurige üürniku tausta. Seda võib teha nii helistades eelmisele üürileandjale, tema töökohta või ka internetist tausta uurides. Tavaliselt saab sealt üsna hea pildi kätte. Kui kohtumisel on inimene meeldiv, võib olla seda piinlik isegi teha, aga uskuge mind, see on hädavajalik. Kui eelmine üürileandja puudub või mingil põhjusel ei saa ta soovituskirja anda, tasub kindlasti rääkida tööandjaga. Paljud tulevased puuküürnikud oskavad uinutavalt rääkida loo, mis hiljem osutub väljamõeldiseks.