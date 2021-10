Mul on halvad uudised vaktsineerimata inimestele. Seoses Eestis leviva koroonaviirusega läheb teie elu sel sügisel kahjuks keerulisemaks. Nii peaminister kui ka teadusnõukoda on välja öelnud, et vaktsineerimata inimestele, kes ei ole viiruse leviku piiramiseks piisavalt samme astunud, tuleks kehtestada täiendavad piirangud. Muide, täpselt sama otsuse tegi eile Läti valitsus.

Miks see on vajalik? Aga seepärast, et vaktsineerimata inimesed haigestuvad Covidisse sagedamini, põevad seda haigust palju raskemalt ja levitavad ka edasi suuremates kogustes kui vaktsineeritud. Meenutan, et üle-eelmisel kevadel oli meil eriolukord ja piiratud meie kõigi liikumisvabadus. Ka möödunud kevadel pidi valitsus uue, Briti tüve tõttu kasvama hakanud nakkuskõvera allapoole pööramiseks riigi lukku panema ja jällegi meie kõigi vabadust piirama. Ilmselt tuleb meil sama teha ka kolmandat korda, aga nüüd ühe suure erinevusega: enda koroonaviiruse vastu kaitsmine vaktsineerimise abil on meil tasuta ja suve algusest saadik kättesaadav igaühele. Tulevikus peame õppima koroonaviirusega koos elama ja ka praegu on meie huvi hoida riiki ja majandust võimalikult avatuna. Seega tulebki kontrollimeetmeid tõhustada just vaktsineerimata inimestele – see on märksa mõistlikum kui olukord, kus piirangud peab kehtestama kõigile.