Hõimukuul kirjutab Eesti Keele Instituudi leksikograaf Nikolai Kuznetsov eesti ja komi keele sõnasarnasustest. Mõned eesti keelega sarnased sõnad on tekkinud komi keelde laenamise teel, osa on pärit soome-ugri algkeelest. Kõige vanemad sõnatüved on uurali päritolu ja esindatud sugulaskeelte kõigis harudes kuni samojeedi keelteni välja.