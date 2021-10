Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Euroopa roheline kokkulepe on sundinud riike ja ettevõtjaid leidma uusi lahendusi peaaegu kõigis meie harjumuspärastes tegevustes, sealhulgas energiatootmises.

Eelmine aasta möödus lausa üleriigilise hoogtöö korras päikesepaneelide istutamisega meie viljakatele ja vähem viljakatele põldudele. Kõne alla on tulnud taas vesiniku kasutamine ja suuremastaapsed meretuulepargid. Samas tuleb olulise positiivse momendina ära mainida, et esimest korda on riik võtnud ohjad enda kätte maasoojuse valdkonnas. Augusti lõpus andis majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas stardipaugu riigi esimesele geotermaalenergia kasutusvõimaluste uuringule, mis päädiks maapõueenergia katsetootmise jaamade püstitamisega.