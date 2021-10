Elus ja hästi hoitud vanalinn on samamoodi pehme jõud, nagu seda on Arvo Pärdi muusika, mis aitab teha Eestit suuremaks, kui see tegelikult on, kirjutab Vanalinna Seltsi juhatuse liige Toomas Oosalu.

Kui praegune koroonakriis meile vanalinna kohta midagi õpetanud on, siis eelkõige seda, et ainuüksi massiturismi, ööelu ja ürituste korraldusega me seda elus ei hoia. See pole lihtsalt võimalik, kuna siin on ühe omaette väikelinna jagu hooneid – kokku ca 600 ehitist 700 000 ruutmeetriga, millest väga suur osa seisab juba pikemat aega tühja või alakasutatuna. Samas ei tähenda eelöeldu sugugi seda, et turismi, ööelu ja üritusi vanalinnas üldse olema ei peaks.