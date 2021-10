Mitmesuguste varadega seotud hinnamullid on eksisteerinud juba ammustest aegadest. Esimeseks selgemalt dokumenteeritud hinnamulliks peetakse enam kui 400 aasta tagust Hollandi tulbisibulate buumi. Väidetavalt tuli siis mõne haruldasema tulbisibula eest välja käia kuuekordne keskmine aastapalk.

Viimase pooleteise sajandi jooksul on piirkondlikke või lausa globaalses mastaabis hinnamulle tekkinud peaaegu igal kümnendil. Alates tänavuse aasta algusest räägitakse meil palju sellest, et hinnamullini on jõudnud või kohe jõudmas ka Eesti, peamiselt Tallinna eluasemeturg.