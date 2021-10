Taiwanil on tähtis roll demokraatia eelpostina. Kui see langeb autoritaarse Hiina RV võimu alla, võib demokraatliku maailmakorra saatus olla otsustatud. Pildil teeb Taiwani armee laskeharjutusi. FOTO: Postimees

Nii Hiina RV kui ka Taiwani riigipea aastapäevakõnes oli Taiwani küsimus olulisel kohal. Aastakümneid lahendamata seisnud vastasseis on viimasel ajal kogu maailmas taas luubi all, kuna Pekingi ähvar­dused ja jõudemonstratsioonid on sagenenud ning vahetult enne riigipüha võtsid Hiina sõjalennukite reidid Taiwani õhukaitsetsooni enneolematu ulatuse. Selle ­relvatäristamise taustal kõlas Xi Jinpingi lubadus, et taasühinemine Taiwaniga saab kindlasti teoks, aga «kogu hiina rahva, sh Taiwanil elavate kaasmaalaste huvides on selle toimumine rahulikul teel», isegi üllatavalt pehmena, võrreldes esimehe suvise, Hiina ­Kommunistliku Partei 100. aastapäeva kõne märksa sõjakama retoorikaga: «Me ­tegutseme otsustavalt ja lööme lõplikult puruks igasugused Taiwani iseseisvuse katsed.»